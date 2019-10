Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Radfahrer nach Unfall mit 7-Jährigen gesucht!

Erfurt (ots)

Eilig hatte es ein Fahrradfahrer, der am Montag gegen 17:30 Uhr, auf der Weimarischen Straße in einen Verkehrsunfall verwickelt war. Der Radfahrer kam in Erfurt-Linderbach aus südlicher Richtung von einem Feldweg gefahren. Hierbei prallte er mit einem 7-jährigen Mädchen zusammen, das aus einer Grundstücksausfahrt mit einem Fahrrad gefahren kam. Das Mädchen stürzte und zog sich Verletzungen am Kopf zu. Der Radfahrer hielt kurz an und äußerte, dass er noch auf Arbeit müsste. Er hinterließ aber keine Angaben zu seiner Person, bevor er die Unfallstelle verließ. Der ca. 30 bis 35-jährige Mann war ca. 170 cm groß und trug einen Rucksack. Er war mit einem grauen Mountainbike (Pedelec) unterwegs. Bevor er wegfuhr, richtete er noch sein verbogenes Schutzblech am Fahrrad zurecht. Das verletzte Mädchen musste durch den Einsatz eines Rettungswagens medizinisch versorgt werden. Die Polizei sucht Zeugen die den Unfall gesehen haben und den unbekannten Fahrradfahrer. Hinweise bitte an den Inspektionsdienst Erfurt-Süd, Tel. 0361/ 7443-0, unter Angabe der Vorgangsnummer 271697. (CD)

