Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Bargeld bei Einbruch erlangt

Erfurt (ots)

Während die Bewohner nicht zu Hause waren, brachen am Montag Einbrecher in deren Wohnhaus in der Krämpfervorstadt ein. Die Einbrecher verschafften sich den Zutritt durch eine Tür und durchkämmten sämtliche Räume und Schränke nach Wertgegenständen und Bargeld. Sie wurden auch fündig und verließen mit knapp 300 Euro Bargeld unerkannt das Wohnhaus. Die Bewohner kehrten abends nach Hause zurück und stellten zu diesem Zeitpunkt den Einbruch fest. Der Sachschaden wird auf rund 300 Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen, die im Bereich der Johannes-Itten-Straße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Hinweise bitte an den Inspektionsdienst Erfurt-Süd, Tel. 0361/ 7443-0, unter Angabe folgender Vorgangsnummer 271824. (CD)

