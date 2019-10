Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher gingen leer aus

Landkreis Sömmerda (ots)

Einbrecher drangen am Montag in ein Einfamilienhaus in Kleinmölsen ein. Sie öffneten gewaltsam die Terrassentür und gelangten auf diesem Wege in das Haus. Als die Bewohner abends nach Hause kamen, sahen sie, dass die Tür offen stand und zudem beschädigt war. Aus dem Haus fehlte offenbar nichts. Kurz bevor die Bewohner nach Hause gekommen waren, sah ein Anwohner zwei Personen mit Bomberjacken um das Haus schleichen. Es ist anzunehmen, dass es sich bei den beiden Personen um die Einbrecher handelte. Sie hinterließen dem geschädigten Rentnerehepaar ca. 3.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Sömmerda, Tel. 03634/ 336-0- (CD)

