Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Stromkasten beschädigt

Sömmerda (ots)

Als ein Anwohner der Breitscheidstraße in Sömmerda am Montagabend nach Hause kam sah er, dass ein Stromkasten völlig beschädigt war. Er nahm zunächst an, dass jemand mit einem Auto dagegen gefahren war. Er informierte daraufhin die Polizei. Nachdem die Polizisten sich den Stromkasten näher angeschaut hatten, schlossen sie einen Unfall aus. Es sah eher danach aus, dass der Stromkasten mit Gewalt aus der Bodenverankerung gerissen wurde. Das Stromkastengehäuse wies einen Schaden von ca. 500 Euro auf. Zu dem Schaden muss es im Zeitraum zwischen 12:00 und 22:30 Uhr gekommen sein. Die Polizei sucht Zeugen, die hierzu Hinweise geben können. Die Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 03634/ 336-0 zu melden. (CD)

