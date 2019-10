Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebe auf Solarfeldern zugeschlagen

Landkreis Sömmerda/Kyffhäuserkreis (ots)

Beträchtlichen Schaden ist einem Solarparkbetreiber entstanden. Wie gestern bekannt wurde, hatte in den vergangenen zwei Wochen eine Diebesbande in Bilzingsleben im Landkreis Sömmera und in Rossleben im Kyffhäuserkreis zugeschlagen. Sie durchtrennen in beiden Fällen einen Zaun, um auf die Solarfelder zu gelagen. Dort demontierten sie über 30 elektrische Bauteile im Wert von 70.000 Euro. Zusätzlich richteten sie dabei Schaden in Höhe von 60.000 Euro an. Es ist davon auszugehen, dass die Diebe ihre Beute mit einem Auto abtransportierten. (JN)

