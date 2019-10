Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unbelehrbarer Autofahrer

Landkreis Sömmerda (ots)

Als unbelehrbar erwies sich ein Autofahrer, der am Samstag gleich zwei Mal von der Polizei angehalten und kontrolliert wurde. Nachdem der 32-Jährige kurz vor 03:00 Uhr in Straußfurt gestoppt wurde und sich herausstellte, dass er unter dem Einfluss von Drogen stand, fiel der Mann am späten Abend der Polizei wieder auf. Er wurde mit seinem Auto in der gleichen Straße angehalten und wieder zeigte der Drogenvortest ein positives Ergebnis an. Seine Autoschlüssel wurden daraufhin sichergestellt. Er wurde zur Blutentnahme in das Krankenhaus verbracht und bekam zwei Anzeigen wegen Verstoß gegen das Straßenverkehrsgesetz. (CD)

