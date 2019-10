Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Kleidercontainer abgebrannt

Landkreis Sömmerda (ots)

In Leubingen brannte am Samstagmorgen ein Kleidercontainer. Die Feuerwehr konnte durch ihren Löscheinsatz den Brand löschen. Die Polizei geht davon aus, dass der Container in Brand gesetzt wurde. Der Behälter wurde durch das Feuer stark beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich der Rosa-Luxemburg-Straße gemacht haben und Hinweise zu den Tätern geben können. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Sömmerda, Tel. 03634/ 336-0. (CD)

