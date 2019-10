Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebstahl auf Festplatz

Landkreis Sömmerda/Elxleben (ots)

Am Samstag wurde der Polizei in Sömmerda ein Diebstahl bekannt, der auf einem Festgelände in Elxleben begangen wurde. Die Diebe gelangten nachts unbemerkt auf das Gelände, auf dem momentan ein Zirkus gastiert und entwendeten Beleuchtung und eine Musikanlage mitsamt den Lautsprecherboxen. Der Wert der Beute wird auf rund 2.500 Euro geschätzt. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Sömmerda, Tel. 03634/ 336-0. (CD)

