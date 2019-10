Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Drogen bei Jugendlichen sichergestellt

Erfurt (ots)

Ein Jugendlicher hat am Samstag auf seinem Fahrrad die Flucht vor der Polizei ergriffen, als er frühmorgens auf dem Anger einer Verkehrskontrolle unterzogen werden sollte. Der 15-Jährige war in Begleitung eines anderen Jugendlichen, der sich freiwillig durchsuchen ließ und über vier Gramm Marihuana bei sich hatte. Der flüchtige Jugendliche wurde kurz darauf am Wenigemarkt gestellt und durchsucht. Er hatte sich offenbar zwischenzeitlich seiner Drogen entledigt. Die Beamten stellten bei der Absuche im Nahbereich über 20 Gramm Marihuana sicher. Gegen die beiden Jugendlichen wurden Anzeigen wegen dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz erstattet. (CD)

