Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Von Einbrecher überrascht

Erfurt (ots)

Ein Einbrecher verschaffte sich in den Nachtstunden zum Samstag Zutritt in eine Wohnung in der Brühlervorstadt. Während die Bewohner schliefen, gelang es dem Einbrecher die Wohnungstür aufzubrechen. Der Hund der Familie bekam den Eindringling offenbar mit und schlug kurz an. Der Einbrecher konnte aber unbemerkt flüchten. Die Bewohner merkten erst später, dass ihre Wohnungstür offen stand und ein Handy im Wert von 600 Euro fehlte. (CD)

