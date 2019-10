Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebstahl in Sekundenschnelle

Erfurt (ots)

In Sekundenschnelle muss ein Dieb am Samstagmorgen Am Johannestor zugeschlagen haben. Er zertrümmerte die Seitenscheibe eines Autos und gelangte somit an einen Rucksack, zwei Handys und ein Portemonnaie. Die beiden Eigentümerinnen hatten nur für fünf Minuten das Auto verlassen, um einen kleinen Weg zu erledigen. Ihre Wertsachen ließen sie im Auto zurück. Der Dieb wurde gesehen, wie er mit einem Fahrrad flüchtete. Er war schwarz bekleidet und trug einen schwarzen Rucksack. Trotz eingeleiteter Fahndung der Polizei, konnte der Dieb nicht gefasst werden. Er hinterließ an dem Auto ca. 500 Euro Sachschaden. (CD)

