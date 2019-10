Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahrraddieb geschnappt

Erfurt (ots)

Zur Mittagszeit am Sonntag fiel einem Zeugen am Juri-Gagarin-Ring ein junger Mann auf, der sich an einem Fahrrad zu schaffen machte. Er konnte beobachten, wie der Täter ein Fahrradschloss knackte und anschließend mit dem Fahrrad davonfuhr. Da der Zeuge sofort die Polizei informierte, konnte eine Fahndung nach dem Dieb eingeleitet werden. Diese war auch von Erfolg, denn der 20-jährige Fahrraddieb konnte wenige Minuten später vorläufig festgenommen werden. Der junge Mann war der Polizei kein unbekanntes Gesicht. Er war bereits wegen einer Vielzahl anderer Delikte u.a. Betäubungsmittelverstößen, Eigentumsdelikten und Körperverletzung bekannt. Das gestohlene Mountainbike wurde sichergestellt und gegen den jungen Mann eine Anzeige wegen Diebstahl erstattet. (CD)

