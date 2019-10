Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Nach Auseinandersetzung im Krankenhaus gelandet

Erfurt (ots)

Die Polizei wurde am Samstagmorgen in die Wohnung eines 27-jährigen Erfurters gerufen. Der Mann hatte sich in der Wohnung mit seinem Bekannten so heftig gestritten, dass der 44-jährige Bekannte auf den Geschädigten losging. Mehrere Polizeibeamte kamen daraufhin zu der Wohnung im Erfurter Norden. Der 44-Jährige stand erheblich unter Alkoholeinfluss. Er wehrte sich gegen die Polizisten mit Schlägen und Tritten, so dass er gefesselt werden musste. Zudem beleidigte er die Beamten und Einsatzkräfte des Rettungsdienstes. Aufgrund seiner körperlichen Verfassung musste der 44-Jährige in die Klinik gebracht werden. Er erhielt Anzeigen wegen Körperverletzung, Beleidigung und dem Widerstand gegen Polizeibeamte. (CD)

