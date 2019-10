Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Taschendieb gestellt

Erfurt (ots)

Dank des couragierten Einschreitens mehrerer Passanten, konnte am Wochenende ein Dieb gestellt werden. Eine 54-jährige Frau saß am Samstagnachmittag auf einer Bank in der Erfurter Innenstadt, als ein Unbekannter ihr die Handtasche entriss und flüchtete. Ein Mann, der das Geschehen beobachtet hatte, versuchte den Dieb aufzuhalten. Er wurde dabei zu Boden gestoßen und leicht verletzt. Weitere Passanten eilten zu Hilfe. Ihnen gelang es den Täter bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Der 31-Jährige Dieb, der der Polizei bereits bekannt war, erhielt eine Anzeige wegen räuberischen Diebstahls. Der Frau konnte noch vor Ort die Handtasche zurückgegeben werden. (JN)

