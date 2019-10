Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mit gestohlenem Auto auf Diebestour

Erfurt (ots)

In der Nacht von Freitag zu Samstag versuchten Unbekannte im Erfurter Stadtteil Rieth, einen Zigarettenautomaten mit einem Pkw aus der Verankerung zu ziehen. Der Pkw VW Golf war etwa 2 Wochen zuvor entwendet wurden. Der oder die Täter befestigten ein Stahlseil am Abschlepphaken des Pkw und dem Fuß des Zigarettenautomaten. Der Plan ging allerdings nicht auf, denn das Stahlseil riss, ohne dass sich der Automat auch nur ein Stück bewegte. Der gestohlene Pkw wurde vor Ort zurück gelassen. Am Pkw befanden sich zudem noch gestohlene Kennzeichen. Hinweise auf die Täter konnten zunächst nicht erlangt werden. Allerdings wird die kriminaltechnische Untersuchung des Pkw sicherlich einige Spuren zutage bringen. Danach werden der Pkw und die Kennzeichen an ihre Eigentümer übergeben. (TL)

