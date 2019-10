Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Anhänger gestohlen

Guthmannshausen (ots)

In der Zeit vom 23.10. zum 25.10.19 wurde in der Hospitalgasse in Guthmannshausen ein abgestellter Anhänger entwendet. Bei dem Anhänger handelt es sich um ein älteres DDR-Modell, welches über einen Aufbau zur Befestigung von Motorrädern verfügt. Mit dem Anhänger wurde das angebrachte Kennzeichen mit MQ (Merseburg-Querfurt) Kennung entwendet. (FR)

