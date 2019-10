Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Jugendlicher leicht verletzt

Erfurt (ots)

Leichte Verletzungen zog sich ein 14-jähriger Fahrradfahrer am Donnerstagnachmittag zu, als er auf dem Fußweg der Häßlerstraße fuhr. Er übersah einen Autofahrer, der von der Melchendorfer Straße in die Häßlerstraße abbiegen wollte. Der 14-Jährige kam nicht rechtzeitig zum Stehen und konnte einen Zusammenstoß mit dem Volvo nicht mehr vermeiden. Er stürzte und verletzte sich dabei, so dass er in die Klinik gebracht werden musste. (CD).

