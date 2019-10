Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unter Drogen mit gestohlenem Auto gestellt

Erfurt (ots)

Unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen stand ein 46-jähriger Autofahrer, der am Donnerstagmittag von Polizeibeamten bei einer Verkehrskontrolle im Bereich der Schwerborner Straße angehalten wurde. Als die Beamten den VW-Transporter überprüften, stellten sie fest, dass das Fahrzeug als gestohlen gemeldet war und deshalb seit dem Vortag in Fahndung stand. Eine Fahrerlaubnis besaß der 46-jährige Fahrer zudem nicht. Der Mann war u.a. wegen Körperverletzung, Diebstahl und Raub der Polizei bekannt. Er musste sich in der Klinik einer Blutentnahme unterziehen. Der VW-Transporter wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern an. (CD)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell