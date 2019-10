Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Störenfried kam in Gewahrsamszelle

Erfurt (ots)

Polizeibeamte wurden am Donnerstagabend in einen Getränkemarkt in der Erfurter Altstadt gerufen. Dort hatte sich ein Mann an mehreren alkoholischen Getränken bedient, die er anschließend nicht bezahlte. Zudem beleidigte er andere Personen, die sich ebenfalls im Geschäft aufhielten. Nachdem er trotz der Aufforderung eines Mitarbeiters das Geschäft nicht verlassen wollte, wurde die Polizei um Hilfe gerufen. Der alkoholisierte 60-jährige Mann leistete gegenüber den Polizeibeamten Widerstand und versuchte sie auch zu schlagen. Er wurde in Gewahrsam genommen und musste die Nacht in der Gewahrsamszelle verbringen. Er ist der Polizei bereits wegen Straftaten, wie Ladendiebstahl, Leistungsbetrug und Beleidigung bekannt. (CD)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell