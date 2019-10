Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Postboten beklaut

Erfurt (ots)

Ein junger Mann hat am Donnerstagmittag in der Prager Straße einen Postboten beklaut. Der 35-jährige Postbote hatte sein Zustellfahrrad vor einem Haus in der Prager Straße abgestellt. Während er mit der Zustellung von Postsendungen beschäftigt und nur kurz weg war, machte sich der Dieb an der Posttasche zu schaffen. Er war gerade dabei, mehrere Briefe und Pakete einzustecken, als der Postbote zurückkam. Er konnte den Dieb einige der Postsendungen wegnehmen, bevor dieser mit einem Fahrrad flüchtete. Durch die sofort eingeleitete Fahndung der Polizei konnte der Dieb gestellt werden. Bei seiner Durchsuchung fanden die Polizisten zwar keine Postsendungen, jedoch aber ein Messer. Der 20-Jährige wurde nach einer Gegenüberstellung von dem Postboten wiedererkannt. Er ist der Polizei bereits wegen verschiedenen Straftaten, u.a. Körperverletzung, Diebstahl und dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz bekannt. (CD)

