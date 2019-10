Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Schmuck erbeutet

Erfurt (ots)

Einbrecher sind in ein Einfamilienhaus in Erfurt-Melchendorf gelangt und haben dort verschiedenen Schmuck, wie Ringe, Halsketten und Armbänder im Gesamtwert von knapp 700 Euro gestohlen. Die Täter brachen durch eine Terrassentür in das Haus ein und durchsuchten sämtliche Schränke, bis sie auf ihre Beute stießen. Als die Eigentümer am Donnerstagabend nach Hause kamen, stellten sie den Einbruch fest. (CD)

