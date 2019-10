Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebe in Verlockung gebracht

Sömmerda (ots)

Ein 34-Jähriger ahnte am Donnerstag offenbar nicht, dass er Diebe regelrecht anlockte. Der Mann hatte seinen VW-Transporter vor einem Haus in der Basedowstraße abgestellt und für kurze Zeit offen stehenlassen, da er Sachen ins Haus tragen musste. Während der Mann in dem Gebäude war, nutzten Diebe ihre Chance. Sie durchwühlten sein Fahrzeug und schnappten sich seine Tasche mit Bargeld und verschiedenen Dokumenten, Schlüssel sowie Werkzeug im Gesamtwert von ca. 500 Euro. Als der Geschädigte am Nachmittag zu seinem Fahrzeug kam, stellte er den Diebstahl fest. (CD)

