Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zigarettenautomaten ausgeplündert

Sömmerda (ots)

Völlig ausgeplündert fand der Mitarbeiter eines Tabakwarenunternehmens am Donnerstag einen Zigarettenautomaten in der Lisztstraße in Sömmerda vor, als er diesen befüllen wollte. Der Automat wurde geknackt und sämtlicher Inhalt von Zigarettenschachteln und Bargeld fehlten. Die Täter müssen mit schweren Werkzeug zur Tat geschritten sein. Zur Höhe der Beute konnten bislang noch keine Aussagen getroffen werden. Die Polizei sucht Zeugen, die möglicherweise verdächtige Beobachtungen im Bereich der Gaststätte in der Lisztstraße gemacht haben. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Sömmerda, Tel. 03634/ 336-0. (CD)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell