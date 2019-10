Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ermüdung führte zu Unfall

Erfurt (ots)

Der Fahrer eines VW Crafter war am Mittwochnachmittag offenbar so übermüdet, dass er auf der Kranichfelder Straße ein Fahrzeug der Polizei zu spät bemerkte. Das Polizeifahrzeug hatte verkehrsbedingt an der Kreuzung zur Käthe-Kollwitz-Straße angehalten, um anschließend in diese abzubiegen. Hierbei übersah der 64-jährige VW Fahrer, der aus Richtung Herrenberg gefahren kam und Richtung Stadtzentrum unterwegs war, das Polizeifahrzeug. Sein Transporter prallte mit dem Polizeiauto zusammen. Zum Glück blieben alle Beteiligte unverletzt. Bei der Unfallaufnahme äußerte der 64-Jährige, dass er am Lenkrad eingeschlafen sei. Der Sachschaden wird auf über 20.000 Euro geschätzt. Der 54-Jährige wurde vorsorglich zur Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht. (CD)

