Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher von Wachmann überrascht

Erfurt (ots)

Ein Wachmann hat heute Morgen einen Einbrecher auf frischer Tat ertappt. Der unbekannte Einbrecher war über ein Fenster in ein Büro-und Geschäftsgebäude in der Erfurter Altstadt eingebrochen. Er durchsuchte gerade sämtliche Räume, als ihn dabei der Wachmann erwischte. Daraufhin ergriff er kurzerhand die Flucht durch ein Fenster. Sein Einbruchswerkzeug ließ er am Tatort zurück. Zur möglichen Beute liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor. (CD)

