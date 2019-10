Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Gärtnerinnen bestohlen

Erfurt (ots)

Gestern Nachmittag wurden drei Landschaftsgärtnerinnen bestohlen. Die Frauen waren in Beeten im Bereich des Juri-Gagarin-Rings zugange, als sich ein Unbekannter an dem LKW des Unternehmens zu schaffen machte. Die Scheibe des Fahrzeuges wurde eingeschlagen und drei Rucksäcke wurden gestohlen. Ein Zeuge beobachtete den Dieb beim Entleeren seiner Beute und informierte die Polizei. Der Langfinger konnte nicht gestellt werden, aber einer der Rucksäcke wurde aufgefunden. Der Inhalt war allerdings verschwunden. Der Dieb, der mit einem bunten Mountainbike unterwegs war und einen Kapuzenpullover trug, gelangte an persönliche Dokumente, Schlüssel und Bargeld. (JS)

