LPI-EF: Einbruch bei Pflegedienst

Erfurt (ots)

Die Mitarbeiter eines Pflegedienstes in Sömmerda mussten am Mittwochmorgen feststellen, dass in deren Büroräume eingebrochen wurde. Sie fanden sämtliche Räume und Spinde völlig verwüstet vor. Es fehlten Bargeld, Fahrzeugschlüssel und auch ein Laptop. Die Täter beschädigten mehrere Türen und verursachten dadurch auch Sachschaden, der bislang noch nicht beziffert wurde. Zu dem Einbruch muss es in den frühen Morgenstunden gekommen sein. (CD)

