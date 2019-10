Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Gegen Baum gefahren

Landkreis Sömmerda (ots)

Leichte Verletzungen haben zwei Insassen eines Skoda am Mittwochabend bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Sömmerda erlitten. Die 58-jährige Skoda-Fahrerin fuhr auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Greußen und Ottenhausen, als sie die Kontrolle über ihr Auto verlor, so dass der Wagen von der Straße abkam und gegen einen Baum prallte. Im Auto befanden sich ein 62-jähriger Beifahrer und ein dreijähriges Mädchen. Alle drei Insassen wurden in das Krankenhaus gebracht. Die Fahrerin und ihr Beifahrer wurden leicht verletzt, das Mädchen blieb glücklicherweise unverletzt. (CD)

