Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Laptop beraubt

Erfurt (ots)

Die Polizei sucht zwei unbekannte Männer, die am Mittwoch gegen 03:10 Uhr einen 22-jährigen Mann einen Laptop beraubt haben. Zunächst trafen die beiden Männer und ihr Opfer in der Straßenbahn aufeinander. Während sich der junge Mann in der Bahn mit seinem Laptop beschäftigte, müssen die beiden Männer ihr Opfer beobachtet haben. Bevor der junge Mann am Angerkreuz ausstieg, verstaute er seinen Laptop im Rucksack. Nachdem er die Bahn verlassen hatte, folgten ihm die beiden Männer bis in die Trommsdorfstraße/ Ecke Reglermauer. Dort brachten sie den Mann durch einen Tritt zu Fall. Sie ließen den Rucksack zurück, nachdem sie sich den Laptop genommen hatten und ergriffen die Flucht. Der 22-Jährige verlor die Diebe nach kurzer Verfolgung in der Bahnhofstraße aus den Augen. Die beiden gesuchten Männer werden wie folgt beschrieben: beide südländischen Typs, ca. 17 bis 25 Jahre und ca. 170 und 180 cm groß. Einer der Männer trug eine Zopffrisur und beige Oberbekleidung. Der zweite Mann war komplett schwarz bekleidet. Wer kann Hinweise zu den gesuchten Männern geben und hat die Tat möglicherweise beobachtet? Hinweise bitte an den Inspektionsdienst Erfurt-Nord, Tel. 0361/ 7840-0, unter Angabe der Vorgangsnummer 266152. (CD)

