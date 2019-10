Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahrradfahrer nach Verkehrsunfall gesucht!

Landkreis Sömmerda (ots)

Ein Mann aus Mecklenburg Vorpommern wurde am 14.10.2019 in der Nähe von Haßleben in einen Verkehrsunfall verwickelt. Der 64-jährige Mann aus Stralsund war um 15:45 Uhr auf der Haßlebener Straße mit seinem Nissan Quashqai in Richtung Ringleben unterwegs. Kurz hinter dem Ortsausgang Ringleben kamen dem Autofahrer zwei Fahrradfahrer entgegen, die von einem unbekannten Auto überholt wurden. Der Nissan-Fahrer versuchte noch auszuweichen, konnte aber einen seitlichen Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Auto nicht verhindern. Das unbekannte Auto flüchtete von der Unfallstelle. Am Auto des 64-Jährigen entstand Sachschaden von mindestens 1.000 Euro. Die Polizei sucht die Fahrradfahrer, die Zeugen des Unfalls wurden. Diese und mögliche weitere Zeugen, die Angaben zu dem gesuchten Auto machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Sömmerda, Tel. 03634/ 336-0 zu melden. (CD)

