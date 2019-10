Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Dreiste Trickbetrüger

Erfurt (ots)

In Erfurt haben gestern dreiste Trickbetrüger versucht, an das Ersparte von zwei Rentnerinnen zu gelangen. Dank des umsichtigen Handelns zweier Bankangestellten, blieb den beiden Frauen im Alter von 81 und 85 Jahren ein hoher finanzieller Schaden erspart. Die Bankangestellten wurden misstrauisch, als die Rentnerinnen bei der Bank über 60.000 Euro abheben wollten. Wie sich in beiden Fällen herausstellte, hatte eine unbekannte Person bei den Rentnerinnen angerufen und den Unfall eines Familienangehörigen vorgetäuscht. Zur Begleichung des Schadens forderte der Anrufer Geld. Die Polizei warnt davor, sich auf telefonische Geldforderungen von Fremden einzulassen. Es sollten keinesfalls Auskünfte zum Vermögen gegeben werden. Kontaktieren Sie im Zweifelsfall einen Familienangehörigen oder die Polizei. (CD)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443-1503

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell