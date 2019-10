Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Dieseldiebe

Landkreis Sömmerda (ots)

Knapp 900 Liter zapften unbekannte Täter in der Nacht zum Dienstag aus mehreren Baufahrzeugen ab, die in der Nähe von Walschleben abgestellt waren. Die Bauarbeiter stellten am Morgen fest, dass der Diesel aus den Baggern fehlte. Der Wert des Diesels wird auf rund 1.100 Euro geschätzt. (CD)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443-1503

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell