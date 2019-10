Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mit Hammer verletzt

Erfurt (ots)

Ein 31-Jähriger warf gestern Nachmittag in der Erfurter Johannesstraße Gegenstände aus dem Fenster. Dabei beschädigte er ein Auto und traf mit einem Hammer einen Mann am Knie. Auch eine Schraubzwinge und Nägel wurden als Wurfgeschosse umfunktioniert. Als die Beamten vor Ort eintrafen, standen sie vor verschlossener Tür, so dass diese mit einer Ramme gewaltsam geöffnet werden musste. Der aggressive Mann stand offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Die nächste Konsumeinheit lag bereits zum Verbrauch bereit. Er wurde ins Krankenhaus eingewiesen. Gegen den 31-Jährigen wurden mehrere Anzeigen gefertigt. Eine Überprüfung ergab außerdem, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorlag. (JN)

