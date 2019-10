Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Sachbeschädigung an Baumaschinen

Erfurt (ots)

Am vergangenen Wochenende machten sich unbekannte Täter an verschiedenen Baumaschinen zu schaffen, die auf Baustellen im Bereich der Karlstraße standen. Die Täter bekamen einen Radlader zwar geöffnet aber nicht zum Starten, nachdem sie das Zündschloss beschädigt hatten. Bei einem anderen Bagger brachen die Täter eine Werkzeugkiste auf, entwendeten daraus aber nichts. Vermutlich versuchten sie auch in die Turnhalle der nahegelegenen Schule einzubrechen und beschädigten einige Fensterscheiben. Die Täter müssen ohne Beute die Baustelle verlassen haben. Allerdings hinterließen sie Sachschaden in Höhe von ca. 4.000 Euro. (CD)

