Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Auto erfasste Fußgänger

Landkreis Sömmerda (ots)

Eine 71-jährige Autofahrerin hat am späten Montagabend auf der Bundesstraße 176, zwischen Kölleda und Backleben, einen Mann mit einem Fahrrad übersehen. Der 52-Jährige lief mit seinem Fahrrad in der Dunkelheit am Fahrbahnrand. Die 71-Jährige erfasste den 52-Jährigen mit ihrem Auto, so dass der Fußgänger in den Straßengraben stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Der Fußgänger musste in das Krankenhaus gebracht werden. (CD)

