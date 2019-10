Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Motorraddiebstahl

Sömmerda (ots)

In Sömmerda wurde aus einer Garage in der Käthe-Kollwitz-Straße ein Motorrad der Marke Honda gestohlen. Der Eigentümer stellte am Montag den Garageneinbruch fest und zeigte den Diebstahl seines Motorrades der Polizei an. Das Motorrad mit Sömmerdaer Kennzeichen hat einen Wert von ca. 2.000 Euro. (CD)

