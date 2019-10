Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Vereinshaus

Erfurt (ots)

Unbekannte Täter sind in ein Vereinshaus in Leubingen eingebrochen und entwendeten dort einen Beamer, Receiver und Getränke im Wert von ca. 1.000 Euro. Sie hinterließen Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Die Täter gelangten vermutlich in der Nacht zum Montag in das Gebäude. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Sömmerda, unter Tel. 03634/ 336-0 entgegen. (CD)

