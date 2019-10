LPI-EF: Wer hier kauft, erhält nichts!

Landespolizeiinspektion Erfurt

Derzeit häufen sich im Stadtgebiet von Erfurt Anzeigen von Käufern, welche im Internet Elektronikartikel bestellt haben. Die Kunden kauften u. a. Playstation, Backofen, Kühlschrank, Kaffeemaschine und bezahlten via Überweisung. Ware erhielten sie jedoch nicht, denn die im jeweiligen Impressum genannten Firmen existieren nicht oder es wurden Angaben seriöser Firmen missbräuchlich verwendet. Die Betrüger erstellen immer neue, professionell erscheinende Webshops. Alle haben eine irische Ziel-Bankverbindung gemeinsaM. Diese erkennt man am Länderkürzel. Statt "DE" für Deutschland, findet sich "IE" für Irland oder (seltener) auch ein "ES" für Spanien. Grundsätzlich bieten seriöse Firmen deutschen Kunden auch Überweisungsziele in Deutschland an. Ebenso werden mehrere Zahlungswege (und nicht nur die Überweisung) ermöglicht. Bislang sind über ein Dutzend Geschädigte allein bei der Kriminalpolizei Erfurt bekannt geworden. Bundesweit dürften es mehrere Tausend sein. Die finanziellen Schäden betragen dabei jeweils mehrere hundert bis über tausend Euro. Die Polizei rät: Recherchieren Sie vor einem Kauf im Internet den Shop-Namen mit Stichworten wie Fakeshop oder Betrug. Rat gebend ist u. a. die Seite "www.auktionshilfe.info" wo derartige Fakeshops mit Zusatzinformationen aufgeführt werden. Sollten Sie im Zahlungsvorgang eine ausländische IBAN angezeigt bekommen, brechen Sie den Kauf ab und überweisen sie nicht. (JS)

