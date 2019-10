Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher in Schule verschreckt

Erfurt (ots)

Ein Einbrecher rechnete sicherlich nicht damit, dass ihm am Sonntagnachmittag der Hausmeister einer Schule einen Strich durch die Rechnung machen würde. Der Hausmeister machte in der Schule in der Nähe vom Venedig zu dieser Zeit seinen Kontrollgang. Da er hinter einer Tür Geräusche wahrnahm und dort einen Einbrecher vermutete, informierte er die Polizei. Dem Einbrecher gelang noch vor dem Eintreffen der Beamten die Flucht aus einem Fenster. Er fuhr mit einem Fahrrad in Richtung Venedig davon. Der Mann hatte kurze blonde Haare und trug eine Jogginghose. Erbeutet hat der Einbrecher vermutlich nichts. Trotz sofortiger Fahndung konnte der Unbekannte nicht gestellt werden. (CD)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell