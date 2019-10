Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Tresordiebe in Hotel

Erfurt (ots)

Tresordiebe waren am frühen Sonntagmorgen in der Erfurter Altstadt unterwegs. Die Diebe gelangten gegen 03:00 Uhr in das Hotel und rissen zwei Tresore aus deren Verankerungen. Sie verschwanden anschließend mit einem der Tresore und mehreren tausend Euro Bargeld. Vermutlich handelt es sich um zwei junge Männer, die den Einbruch begangen haben. Beide waren ca. 20 Jahre alt, schlank und trugen Basecaps. Einer der Männer trug einen roten Bergsteigerrucksack, eine dunkle Jogginghose und rote Schuhe. Der zweite Mann trug Turnschuhe und war im Gesicht mit einem Schal vermummt. Wer kennt die Männer und kann Hinweise zu deren Aufenthalt geben? Hinweise bitte an den Inspektionsdienst Erfurt-Nord, Tel. 0361/ 7840-0, unter Angabe der Vorgangsnummer 263473. (CD)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell