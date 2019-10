Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugen nach Auseinandersetzung in Straßenbahn gesucht

Erfurt (ots)

Zwei jugendliche Personengruppen sind am Samstag gegen 02:20 Uhr in einer Straßenbahn in Erfurt aneinandergeraten. Die eine Gruppe befand sich bereits in der Straßenbahn der Linie N1, im Bereich der Wendenstraße, als eine weitere Gruppe von ca. zehn Personen in die Tram zustieg. Zunächst kam es zwischen beiden Gruppen zum Streit, wobei auch ein 18-Jähriger auf einen anderen Jugendlichen eingeschlagen haben soll. Beide Gruppen verließen kurz darauf an der Haltestelle Boyneburgufer die Straßenbahn. Die Rangelei ging auf der Straße weiter, wobei es erneut zu körperlichen Angriffen und Schlägen gekommen sein soll. Ein 18-Jähriger wurde dabei mit einer Glasflasche schwer am Kopf verletzt. Ein beherzter Zeuge beobachtete die Auseinandersetzung und verständigte über Notruf die Polizei. Durch die sofort eingeleitete Fahndung konnte eine Personengruppe und ein 18-jähriger Tatverdächtiger in unmittelbarer Tatortnähe festgestellt werden. Insgesamt wurden vier verletzte Jugendliche in die Klinik gebracht, drei davon mit leichten Verletzungen. Die Polizei sucht zur Aufklärung der Straftat Zeugen. Wer hat möglicherweise die Auseinandersetzung beobachtet? Hinweise bitte an den Inspektionsdienst Erfurt-Nord, Tel. 0361/ 7840-0, unter Angabe der Vorgangsnummer 262853. (CD)

