Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Haustür beschädigt - Sömmerda

Erfurt (ots)

In der Salzmannstraße in Sömmerda haben Unbekannte die Glasscheibe einer Hauseingangstür eingeschlagen. Die Tat muss sich laut Zeugenaussagen in den frühen Sonntag Morgenstunden ereignet haben. Der Schaden, der auf ca. 300 Euro geschätzt wird, wurde gegen 05:30 Uhr festgestellt. Es wurde Anzeige wegen Sachbeschädigung erstattet. (CD)

