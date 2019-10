Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrunken in Böschung gelandet

Erfurt (ots)

Ein betrunkener Autofahrer hat am frühen Sonntagmorgen die Kontrolle über seinen Kleintransporter verloren, als er auf der Bundesstraße 7 unterwegs war. Der Kleintransporter kam an der Abfahrt zum Güterverkehrszentrum, in der Nähe von Büßleben von der Straße ab, fuhr ein Verkehrszeichen um und landete direkt in einer Böschung, wo der Wagen schließlich zum Stehen kam. Der 38-jährige Renault-Fahrer blieb unverletzt. Sein Kleintransporter war so festgefahren, dass durch die Feuerwehr Bäume freigeschnitten werden mussten. Erst danach konnte das Fahrzeug geborgen werden. Wie sich bei der Unfallaufnahme herausstellte, stand der Fahrer unter Alkoholeinwirkung. Der Alkoholtest zeigte über 1,7 Promille an. Der Mann musste sich einer Blutentnahme unterziehen und erhielt eine Anzeige. Der Gesamtschaden wird auf 6.500 Euro geschätzt. (CD)

