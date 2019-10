Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: E-Bike Diebstahl

Erfurt (ots)

Aus einem Keller am Röderweg wurde in der vergangenen Woche ein schwarzes E-Bike der Marke "Cube" im Wert von rund 2.800 Euro gestohlen. Der Besitzer stellte am Sonntag fest, dass bei ihm in den Keller eingebrochen wurde und das Fahrrad fehlte. (CD)

