Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Stuntversuch endete in Krankenhaus

Erfurt (ots)

Der Stuntversuch eines 19-Jährigen ging am Sonntagmittag gehörig schief. Auf einem Parkplatz in Elxleben im Landkreis Sömmerda, präsentierte er seinen Freunden auf einem Motorrad seine Fahrkünste. Als er auf dem Hinterrad fuhr, verlor er aber die Kontrolle über seine Maschine und stürzte. Der junge Mann verletzte sich dabei. Seine Freunde verständigten den Rettungsdienst, die ihn schwer verletzt in ein Krankenhaus brachten. (JN)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell