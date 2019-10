Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Pfandflaschendiebe gefasst

Erfurt (ots)

Zwei Pfandflaschendiebe erwischte die Erfurter Polizei am späten Sonntagabend. Im Rahmen ihrer Streifentätigkeit kontrollierten Beamte des Inspektionsdienstes Nord gegen 22:15 Uhr zwei junge Männer im Bereich des Thüringen Parks. Einer der beiden war in den vergangenen Wochen bereits mehrfach aufgefallen, weil er Leergut entwendet hatte. Bei einer Nachschau stellten die Beamten fest, dass er offenbar nicht aus seinen Fehlern gelernt hatte. Dieses Mal brach er mit Hilfe eines Bekannten in das Leer- und Vollgutlager einer Handelskette ein und entnahm über 600 Pfandflaschen und Dosen. Einige hatte er bereits bei einer nahegelegenen Tankstelle zu Geld gemacht, die anderen lagen zu Mitnahme bereit. Wert der Beute: über 100 Euro. Der 20-jährige Wiederholungstäter wurde vorläufig festgenommen. Sein ebenfalls 20-jähriger Partner wurde vor Ort auf freien Fuß gesetzt.(RF)

