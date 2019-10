Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verkehrsunfall mit Folgen - Erfurt, 18.10.2019

Erfurt (ots)

Am frühen Freitagnachmittag erhielten Beamte des Inspektionsdienstes Nord Kenntnis von einem verunfallten Pkw auf der Hannoverschen Straße zwischen den Anschlussstellen Demminer Straße und Bodenfeldallee. Der Fahrzeugführer konnte nach Zeugeninformationen bei einem nahe gelegenem Autohandel festgestellt werden. Wie sich im Rahmen der Unfallaufnahme herausstellte stand der 31-Jährige Fahrzeugführer unter Einfluss von Alkohol und nutzte unmittelbar vor dem Aufprall ein Mobiltelefon. Des Weiteren hatte er das Fahrzeug am Vortag abgemeldet, um es in der Folge zu veräußern. Bei dem Unfall entstand neben dem Sachschaden an mehreren Schutzplanken auch ein wirtschaftlicher Totalschaden am Fahrzeug, nachdem durch den Aufprall die Radaufhängung abgerissen wurde. Der Kraftfahrer fuhr trotz des fehlenden Vorderrades noch ca. 400 m weiter. Der Verkauf des nun wertlosen Pkw dürfte sich erledigt haben. Darüber hinaus wurde der Führerschein des Nutzers sichergestellt. Gegen ihn wurden Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, unerlaubtes Entfernen vom Unfallort sowie Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. (RH)

