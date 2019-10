Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebstahl aus Garten

Kindelbrück (ots)

In der Nacht vom 17.10.2019 zum 18.10.2019 entwendeten Unbekannte aus einer Gartenlaube in Kindelbrück, Mühlhof einen Receiver, 2 Lautsprecherboxen und alkoholische Getränke im Wert von ca. 200 EUR. Der Sachschaden an dem Fenster wird mit ca. 200 EUR beziffert.

