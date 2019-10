Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Sachbeschädigung an Pkw

Weißensee (ots)

Durch unbekannte Täter wurde in der Zeit vom 10.10.2019 - 19.10.2019 in Weißensee, Hagkestraße an einem grauen BMW die Fahrertür und der Kotflügel hinten rechts zerkratzt und eine Delle in der Kofferraumklappe verursacht. Es entstand ein Sachschaden von ca. 500 EUR.

