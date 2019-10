Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebstahl aus Garten

Elxleben (ots)

In der Zeit vom 17.10.2019 bis 19.10.2019 brachen Unbekannte in einen Garten in Elxleben in der KGA "Drei Rosen" ein. Aus der Laube und dem angrenzenden Schuppen wurden ein Fernseher und eine Kettensäge im Gesamtwert von 300 EUR entwendet. Der Sachschaden an drei Türen beträgt ca. 100 EUR.

